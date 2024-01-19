Курс валют на вечер 19 января: евро и доллар продолжают стремительно дешеветь на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 19 января Закрытие 19 января Изменения доллар 37,66/37,69 37,51/37,52 15/17 евро 40,93/40,97 40,81/40,82 12/15

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,77−38,30 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,25, евро — 41,55−41,70 грн.

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