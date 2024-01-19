К закрытию межбанка курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 января: евро и доллар продолжают стремительно дешеветь на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 19 января
|
Закрытие 19 января
|
Изменения
|
37,66/37,69
|
37,51/37,52
|
15/17
|
40,93/40,97
|
40,81/40,82
|
12/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,77−38,30 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,25, евро — 41,55−41,70 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1