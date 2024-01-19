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19 января 2024, 18:53 Читати українською

К группе советников главы НБУ присоединились еще два эксперта

К группе советников главы Национального банка Украины на общественных началах присоединились эксперты с мировым именем — Стефан Ингвес и Дэвид Вавра. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

К группе советников главы Национального банка Украины на общественных началах присоединились эксперты с мировым именем — Стефан Ингвес и Дэвид Вавра.
Фото: НБУ

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«Оба — мощные специалисты в экономической сфере, которые, в том числе, обладают важным для нас опытом построения эффективного взаимодействия с международными финансовыми организациями, разбираются во всех тонкостях и нюансах европейской системы управления в финансовой сфере», — написал Пышный.

Стефан Ингвес

Глава Нацбанка сообщил, что Ингвес возглавляет правление Toronto centre. В 2006—2022 годах он работал главой центрального банка Швеции. Также возглавлял Базельский комитет по банковскому надзору, макропруденциальный форум стран Северной Европы и Балтии и Группу по управлению центральными банками Банка международных расчетов. Входил в состав правления Европейского совета по системным рискам (ESRB), Совета по финансовой стабильности и Управляющего комитета.

Дэвид Вавра

По словам Пышного, Дэвиду Ваври Национальный банк обязан глубокой экспертной помощью при внедрении инфляционного таргетирования в Украине. Он активно вовлекался и в подготовку Стратегии валютной либерализации, которую регулятор презентовал в июле, и внедрение управляемой гибкости курса.

Вавра является управляющим партнером OGResearch и возглавляет правление Global Projection Model Institute. У него есть огромный опыт консультаций центробанков и других финансовых институтов по всему миру в области монетарной политики, развития финансовых рынков и макроэкономического прогнозирования.

«Их готовность приобщиться к работе с НБУ является свидетельством высокого уровня доверия, которое мы развиваем с особым вниманием. К тому же уверен, для международных специалистов — это тоже очень интересный профессиональный вызов, ведь НБУ и Украина сегодня делают то, чего еще никто никогда не делал», — заявил Пышный.

Глава НБУ также напомнил, что год назад решил переосмыслить формат взаимодействия с советниками и привлекать специалистов высокого международного уровня, имеющих глубокую экспертизу по разным направлениям экономическо-финансовой сферы. Первым Пышный пригласил в команду Юрия Городниченко.

«Последние 12 месяцев ясно показали, как расширилась внутренняя дискуссия. Я благодарен Юрию за это взаимодействие, за участие в экспертных консультациях по монетарной политике, за вклад в развитие исследовательской функции НБУ (он, в частности, является главой академического комитета, ответственного за подготовку Ежегодной исследовательской конференции, а также членом редколлегии Вестника НБУ)», — отметил глава НБУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
19 января 2024, 19:37
#
Я еще не присоединился.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 января 2024, 20:46
#
Возьми с собой ещё
и Perez de Cuellar.

Уж вы там насоветуете…
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