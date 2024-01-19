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19 января 2024, 18:25 Читати українською

Банки выдали бизнесу кредитов под госгарантии почти на 104 миллиарда

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 32 619 кредитов на общую сумму 103,8 млрд грн, из которых в 2023 году — 13 658 кредитов на 44,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 32 619 кредитов на общую сумму 103,8 млрд грн, из которых в 2023 году — 13 658 кредитов на 44,7 млрд грн.
Фото: НБУ

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По состоянию на 1 января 2024 г. 29 банков-кредиторов обслуживают 18 900 кредитов на сумму около 67 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 31,4 млрд гривен. Это около 71% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд грн).

При этом в декабре 2023 года заключен 1081 кредитный договор на сумму около 4,8 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме почти 2,5 млрд грн.

Лидеры по выделению кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 января текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк — в настоящее время обслуживается 12 922 кредита на общую сумму более 23,5 млрд грн, что составляет 70 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк — 2 719 кредитов на почти 10,9 млрд грн (соответственно — 89% от лимита банка).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 1831 кредит на сумму 6,4 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1571 кредит на 5,3 млрд грн;
  • в Киевской — 1211 кредитов на 4,6 млрд грн;
  • в Одесской — 1316 кредитов на 4,5 млрд грн;
  • во Львовской — 1574 кредита на 4,4 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 6876 кредитов на общую сумму свыше 35 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 6973 кредита на 15,3 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 2 417 кредитов на 11,1 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 999 кредитов на 2,1 млрд грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
19 января 2024, 19:33
#
Мне не выдали под 0,6%
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