Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 000 евро . Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.

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«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».

Контроль над криптовалютами и банковскими операциями

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).