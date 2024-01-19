Украинцы теперь могут заказать международную доставку водительского удостоверения еще в пять стран

Граждане Украины с сегодняшнего дня, с 19 января, могут заказать международную доставку водительского удостоверения в Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Он также отметил, что в целом соответствующая услуга доступна уже в 17 странах Европы.

«За почти 3 месяца от введения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос у Польши», — уточнил Клименко.

Сроки доставки

Международная доставка производится в сроки около 15 дней.

Клименко также отметил, что это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому ведомство работает над расширением списка стран, где она будет доступна.