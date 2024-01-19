Блокировка границ: Румынские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска

Румынские фермеры перестали блокировать движение грузовиков вблизи пункта пропуска «Виковую-де-Сус» на границе с Украиной. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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«Блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска „Виковую-де-Сус“, что напротив украинского ППр „Красноильск“, приостановлена. Пропуск всех транспортных средств производится в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Пограничники также отметили, что в пункте пропуска «Красноильск» пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Напомним

Румынские протестующие блокируют еще два пункта пропуска с Украиной — «Сирет-Порубное» и «Халмеу-Дьяково», несмотря на достижение соглашения с правительством.

16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной.