Курс валют на 19 января: доллар и евро упали в банках и обменниках

В пятницу, 19 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 20 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 10 копеек в продаже, а в покупке не изменился. Курс евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже снизился на 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,35 грн. Евро покупают за 41,20 грн., а продают за 41,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 41,55−41,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,6650−37,6900 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,9300−40,9700 грн/евро.

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