К закрытию межбанка курс доллара упал на 17 копеек в покупке и на 22 копейки в продаже. Евро упало на 29 копеек в покупке и на 34 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 18 января: евро и доллар резко ушли вниз на межбанке
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Открытие 18 января
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Закрытие 18 января
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Изменения
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37,83/37,90
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37,66/37,68
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17/22
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41,19/41,25
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40,90/40,91
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29/34
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,45 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,40, евро — 41,70−41,90 грн.
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Источник: Минфин
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