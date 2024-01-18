Курс валют на вечер 18 января: евро и доллар резко ушли вниз на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 17 копеек в покупке и на 22 копейки в продаже. Евро упало на 29 копеек в покупке и на 34 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 18 января Закрытие 18 января Изменения доллар 37,83/37,90 37,66/37,68 17/22 евро 41,19/41,25 40,90/40,91 29/34

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,45 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,40, евро — 41,70−41,90 грн.

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