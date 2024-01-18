Украина начала переговоры о поддержке партнерами возвращения беженцев

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«Я думаю, что хорошо на самом деле то, что наши партнеры помогают украинцам интегрироваться в общество, где они живут. Но в то же время они не манипулируют, что они не хотят, чтобы те вернулись в Украину. И мы видим желание иметь определенную общую политику в этой отрасли», — сказал Качка.

По его словам, украинское правительство и немецкое правительство могли бы оказать помощь в возвращении беженцев в Украину из Германии.

В частности, украинская сторона может оказать поддержку по инфраструктуре, квартире и рабочим местам, а немецкая — перенаправить часть соцпомощи украинским беженцам на помощь в возвращении в Украину.

«Сейчас только начались переговоры с партнерами по этой теме, это будет не в этом году и не в следующем, но позже будет», — отметил Качка.

В то же время, он признал, что это будет вопрос конкуренции, поскольку в отличие от времен вступления Польши в ЕС страны-члены Евросоюза сегодня заинтересованы в привлечении такой рабочей силы, как украинцы, которые не создают миграционных проблем.

«Конечно, здесь мы выходим снова на вопросы привлекательной экономической политики, привлечения инвестиций», — добавил торговый представитель Украины.

Он выразил надежду, что Украине удастся выработать такую общую политику со странами ЕС по содействию возвращению украинцев домой.