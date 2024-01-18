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18 января 2024, 18:30 Читати українською

Украина начала переговоры о поддержке партнерами возвращения беженцев

Украинское правительство начало переговоры с партнерами по вопросу помощи беженцам при возвращении в Украину. Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель страны Тарас Качка на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает «Интерфакс-Украина».

Украинское правительство начало переговоры с партнерами по вопросу помощи беженцам при возвращении в Украину.
Фото:bbc.com

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«Я думаю, что хорошо на самом деле то, что наши партнеры помогают украинцам интегрироваться в общество, где они живут. Но в то же время они не манипулируют, что они не хотят, чтобы те вернулись в Украину. И мы видим желание иметь определенную общую политику в этой отрасли», — сказал Качка.

По его словам, украинское правительство и немецкое правительство могли бы оказать помощь в возвращении беженцев в Украину из Германии.

В частности, украинская сторона может оказать поддержку по инфраструктуре, квартире и рабочим местам, а немецкая — перенаправить часть соцпомощи украинским беженцам на помощь в возвращении в Украину.

«Сейчас только начались переговоры с партнерами по этой теме, это будет не в этом году и не в следующем, но позже будет», — отметил Качка.

В то же время, он признал, что это будет вопрос конкуренции, поскольку в отличие от времен вступления Польши в ЕС страны-члены Евросоюза сегодня заинтересованы в привлечении такой рабочей силы, как украинцы, которые не создают миграционных проблем.

«Конечно, здесь мы выходим снова на вопросы привлекательной экономической политики, привлечения инвестиций», — добавил торговый представитель Украины.

Он выразил надежду, что Украине удастся выработать такую общую политику со странами ЕС по содействию возвращению украинцев домой.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 21

+
+60
Riojas
Riojas
18 января 2024, 18:35
#
Дайте угадаю, особенно политику возвращения мужчин призывного возраста
+
+11
financialGenius
financialGenius
18 января 2024, 18:52
#
ЕС не будет нарушать права человека … с Сирии никого обратно Германия не отправляет , можно не переживать по этому поводу . Хотя сирийцы нелегально попадают в Германию и по приезду просят убежище …
+
+30
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 января 2024, 18:59
#
Немає загрози наступу російської армії через Сірію на Берлін. Чого не скажеш про Україну. Німці не будуть воювати з росіянами і дивитись на українських ухилянтів які видають себе за біженців
+
0
82845392
82845392
18 января 2024, 19:38
#
Для немцев сейчас и через Украину нет никакой угрозы, об этом они уже 20 раз заявили.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 января 2024, 19:49
#
Ти на мапу подивись. Через Україну і Польшу проходить дорога на Берлін
+
0
82845392
82845392
18 января 2024, 20:32
#
Я понимаю, что когда ты смотришь на карту — ты себя ощущаешь равным Залужному, но последний сценарий немецких учений, который «протек» в прессу, включал что угодно: «сувалкский коридор», обострение на польско-российской границе, страны Балтии, но не какое-то там «наступление через Украину». Да и в начале прошлого года Шольц давал интервью: «Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает своей задачей «сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО». Но тебе, понятно, виднее.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 января 2024, 20:40
#
Хто це- ухилянти ? Яким законом наведено визначення «ухилянт» ?
+
+8
financialGenius
financialGenius
18 января 2024, 18:49
#
А у беженцев спрашивать будут? Может беженцы сами захотят остаться … плюс нужно понимать что военное положение закончиться и откроются границы для всех , тогда можно будет смотреть кто куда поедет , мужчины к женам или семьями возвращаться будут и вопрос куда и предоставят ли им помощь и жилье у кого его не осталось … то что наши хотят получить средства беженцев то понятно … непонятно что они на эти средства дадут людям которые реально хотят вернуться … но с каждым законом и нововведением и каждым годом войны все меньше таких …
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 января 2024, 19:02
#
В Німеччині мало хто працює. Жінки кажуть їм нема коли, треба дітей виховувати. Тож коли в них заберуть виплати вони всі повернуться в Україну
+
+11
financialGenius
financialGenius
18 января 2024, 19:05
#
Вы далеки от реалиев в Германии или у меня нет в окружении беженцев которые не работают , за исключение предпенсионного и пенсионного возраста … давайте начнём с главного — в первую очередь нужно что бы война закончилась … а уже потом все ихние инициативы …
+
0
financialGenius
financialGenius
18 января 2024, 19:05
#
И почему их будут забирать ? У сирийцев не забирают, а у наших будут …
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 января 2024, 19:29
#
Хто працює тому виплати не потрібні. Всі інші повернуться в Україну
+
+25
stas12345
stas12345
18 января 2024, 18:52
#
Памагити, рабы сбежали!!!
+
+15
Criptor82
Criptor82
18 января 2024, 19:02
#
Підтримку в питаннях інфрастуктури, квартиру та роботу. Насмішив:)
+
+15
financialGenius
financialGenius
18 января 2024, 19:07
#
Та получат деньги и попилят как всегда или выделят своим на постройку дома на 20 семей за миллиард …
+
0
voroninavav
voroninavav
18 января 2024, 19:05
#
Поки в Україні війна, немає можливості змусити людей повернутися, щоб ризикувати своїм життям, як тільки Україна переможе і стане безпечно, багато сімей будуть раді повернутися назад і водночас отримати певну винагороду від країни, чому б і ні?
+
+15
financialGenius
financialGenius
18 января 2024, 19:08
#
Было бы как вы думаете , наши б не бегали по Европе и не думали про это уже сейчас)
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 января 2024, 19:32
#
Є можливість зменшити соцвиплати. Тоді вони самі повернуться в Україну
+
+15
82845392
82845392
18 января 2024, 19:59
#
Вернутся, да. Самые ленивые и беспомощные. Как раз то, что нужно.
+
0
financialGenius
financialGenius
18 января 2024, 20:56
#
Ага , а потом наши их обратно отправлять будут) ну или как всегда 3 месяца на центре занятости по 2000 грн и на улицу , сами уедут обратно в родную Европу , только не примет и правильно сделает — тут особо не разумным не рады тоже)
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
18 января 2024, 19:35
#
Як виявилося — до останнього українця і не лише в Україні.
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