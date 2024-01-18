Nova планирует обновление приложения «Новой почты» в начале весны

Группа компаний Nova планирует обновление приложения «Новой почты» в конце зимы/начале весны, сообщил совладелец Nova Владимир Поперешнюк во время Business Breakfast из Forbes Ukraine в четверг, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«Мы изменим мобильное приложение. Планируем запустить уже этой зимой, или в начале весны, внедрив новые сервисы», — сообщил он.

По его словам, клиенты получат возможность лучше управлять посылкой, в частности смотреть, где она находится.

«Я хочу создать абсолютную привязку клиента к своей посылке, чтобы он мог ею как джойстиком управлять», — добавил Поперешнюк.

Он отметил, что сервис «посылка на карте» еще не работает из-за ситуации с безопасностью, но компания планирует развивать его в Европе, а после победы перезапустить этот сервис в Украине.

Кроме того совладелец Nova также добавил, что в течение 2024 года группа будет перезагружать отдельные процессы в отделениях.

«Отделения должны быть более сервисными. Наши сотрудники должны быть приветливее, клиенты должны получать удовольствие от посещения отделений», — подчеркнул Поперешнюк.

Он отметил, что группа продолжает строить сеть коворкингов с кафе внутри отделений «Новая почта».

Кроме того, Nova планирует также улучшить условия для работников, в частности добавить электронных помощников для операторов, благодаря чему сократится количество очередей.

Поперешнюк сообщил, что в течение 2024 года группа также планирует перезагрузить курьерскую доставку.

«Мы хотим это перезагрузить, хотим поскорее забирать и доставлять посылки, улучшить управляемость курьером и посылкой», — описал он нововведение.

По словам совладельца Nova, компания первые 10 лет производила доставку только на door to door, однако сейчас 90% посылок доставляется в отделения, 8% — через адресную доставку.