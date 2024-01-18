Глава Google предупредил сотрудников о новых увольнениях

Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи предупредил о новых сокращениях штата в текущем году, пишет CNBC со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания письмо гендиректора сотрудникам компании.

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«У нас амбициозные цели, и в этом году мы будем инвестировать в наши основные приоритеты, — написал Пичаи. — Реальность такова, что для того, чтобы иметь возможность таких инвестиций, нам нужно принимать непростые решения».

В январе 2023 года компания анонсировала сокращение 12 тыс. рабочих мест, или примерно 6% штата.

Увольнения не будут такими масштабными, как в прошлом году, и «коснутся не каждой команды», отметил Пичаи.

Акции Alphabet дорожают на 0,4% на предварительных торгах в четверг. За прошлый год капитализация компании подскочила на 55%.