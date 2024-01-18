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18 января 2024, 13:05 Читати українською

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска с Украиной

Румынские фермеры заблокировали техникой пункт пропуска «Халмеу-Дьяково». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Румынские фермеры заблокировали техникой пункт пропуска «Халмеу-Дьяково».
Фото: pixabay.com

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«По состоянию на сегодняшнее утро, 18 января, румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска „Халмеу-Дьяково“ фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей.

Сроки проведения блокировки пока не известны.

Сейчас выезда из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в «єЧерзі» зарегистрировано 607 транспортных средств.

Напомним

В Румынии также блокируют два пункта пропуска с Украиной — «Сирет-Порубное» и «Виковую-де-Сус — Красноильск», несмотря на достижение соглашения с правительством.

16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 января 2024, 13:11
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Мой любимый «Дьяково»…
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