Страны Балтии поддерживают идею включить российское и белорусское зерно в пакет санкций Европейского союза. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис после встречи со своими коллегами из Латвии и Эстонии, пишет TV3.lt.
Страны Балтии поддерживают запрет на импорт российского и белорусского зерна в ЕС
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Что известно
Скуодис 17 января обсудил вопрос ужесточения санкций против россии и беларуси с министром климата Эстонии Кристеном Михалом и министром транспорта Латвии Каспарсом Бришкенсом.
По его словам, странам Балтии необходимо координировать все действия, избегая индивидуальных национальных инициатив и продолжать обмен информацией по транспорту, в том числе поставки зерна.
«Страны Балтии поддержали бы включение в пакет санкций ЕС импорта зерна из россии и беларуси в Евросоюз», — заявил Скуодис.
Ранее он сообщил, что транзитом через Литву транспортируется мало российского зерна, большинство поставок идет через Латвию, и это большая проблема.
Напомним
Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявлял, что санкции ЕС не распространяются на продовольственные товары из России, но импорт зерна в ЕС можно ограничить запретами, связанными с транспортировкой, хотя «принять такое решение Брюсселя будет сложно».
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