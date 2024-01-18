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18 января 2024, 12:44 Читати українською

Страны Балтии поддерживают запрет на импорт российского и белорусского зерна в ЕС

Страны Балтии поддерживают идею включить российское и белорусское зерно в пакет санкций Европейского союза. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис после встречи со своими коллегами из Латвии и Эстонии, пишет TV3.lt.

Страны Балтии поддерживают идею включить российское и белорусское зерно в пакет санкций Европейского союза.
Фото:depositphotos

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Что известно

Скуодис 17 января обсудил вопрос ужесточения санкций против россии и беларуси с министром климата Эстонии Кристеном Михалом и министром транспорта Латвии Каспарсом Бришкенсом.

По его словам, странам Балтии необходимо координировать все действия, избегая индивидуальных национальных инициатив и продолжать обмен информацией по транспорту, в том числе поставки зерна.

«Страны Балтии поддержали бы включение в пакет санкций ЕС импорта зерна из россии и беларуси в Евросоюз», — заявил Скуодис.

Ранее он сообщил, что транзитом через Литву транспортируется мало российского зерна, большинство поставок идет через Латвию, и это большая проблема.

Напомним

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявлял, что санкции ЕС не распространяются на продовольственные товары из России, но импорт зерна в ЕС можно ограничить запретами, связанными с транспортировкой, хотя «принять такое решение Брюсселя будет сложно».

Источник: Минфин
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