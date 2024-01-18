Компания Synopsys сообщила, что собирается приобрести Ansys за $35 миллиардов. Для покупки предполагается использовать наличность и ценные бумаги. Эта сделка станет самой крупной в IT-сегменте с того времени, как Broadcom приобрела VMware, занимающуюся производством ПО. Данная покупка, по информации экспертов LBLV , была осуществлена в конце осени 2023-го и оценивалась в $69 миллиардов.

В связи с этим можно говорить о новых масштабных соглашениях, так как настроения в экономике становятся всё лучше. Кроме того, часть попыток антимонопольных регуляторов сорвать сделки окончилась провалом. В связи с этим руководство некоторых фирм сильнее склоняется к поглощениям.

Покупка позволит Synopsys лучше соответствовать актуальным рыночным реалиям

По условиям сделки цена отдельной ценной бумаги Ansys составила $390,19, что является премией в примерно 29% относительно итогов торгов 21 декабря. После завершения покупки на рынке появится новый крупный игрок в уже сильно консолидированном сегменте индустрии ПО для бизнеса, что приводит к усилению неопределенности в отрасли регулирования. Появление известий о сделке привело к увеличению стоимости акций Synopsys на 3,8%, до $513 и падению котировок Ansys на 4,8%, до $329,86.

Покупку планируют осуществить на фоне стремления подобных NVidia крупнейших игроков создавать гораздо более сложные процессоры, включающие множество элементов, сообщают в lblv.com. Кроме того, они занимаются проектированием крупномасштабных вычислительных систем, предназначенных для размещения таких процессоров. Synopsys поставляет инструментарий для проектирования микрочипов, а Ansys занимается производством ПО, оценивающего более крупные системы, куда эти чипы в конце концов попадают.

Александр Миронов, финансовый аналитик LBLV