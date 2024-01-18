Валюты Азии снизились на фоне укрепления доллара

Большинство азиатских валют мало изменились в четверг после резких потерь на предыдущей сессии, а доллар немного сошел с месячного максимума, поскольку сильные данные по розничным продажам в США подстегнули сомнения в скором снижении ставки Федеральной резервной системой. Об этом пишет Investing.

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Азиатские рынки

Настроения на азиатских рынках остаются слабыми после более мягких, чем ожидалось, данных по ВВП Китая, которые показали, что крупнейшая экономика региона борется с вялым восстановлением после кризиса.

Юань не изменился, опустившись до самого низкого уровня почти за 2 месяца. Однако дальнейшие потери валюты были ограничены более сильной, чем ожидалось, фиксацией среднего курса юаня Народным банком Китая.

Тем не менее перспективы юаня остаются мрачными, так как центробанк столкнулся с вялым ростом и ограниченными возможностями для поддержания валюты.

Опасения по поводу Китая повлияли на большинство азиатских валют, учитывая доминирующее положение страны как торгового центра в регионе.

В четверг австралийский доллар вырос на 0,3% после падения до более чем месячного минимума на предыдущей сессии.

Данные по труду показали, что занятость в Австралии неожиданно упала в декабре, хотя рынок труда в целом по-прежнему остается относительно напряженным.

Сингапурский доллар, который также имеет значительное влияние на торговлю с Китаем, немного вырос после падения до двухмесячного минимума в среду, в то время как тайваньский доллар остается вблизи двухмесячного минимума.

В преддверии выхода в пятницу ключевых данных по индексу потребительских цен (CPI), которые, как ожидается, покажут устойчивое снижение инфляции, японская иена осталась на уровне минимума за 1,5 месяца. Ожидается, что эти данные не дадут Банку Японии стимула для начала ужесточения его сверхмягкой политики, что неблагоприятно скажется на курсе иены.

В 2023 году иена оказалась в числе азиатских валют с наихудшими показателями, при этом ключевым фактором давления на нее стала увеличивающаяся пропасть между американской и японской процентными ставками. Эта тенденция, скорее всего, продолжится в ближайшем будущем, поскольку трейдеры еще больше сократили ожидания по поводу скорого снижения процентной ставки ФРС.

Южнокорейский вон вырос на 0,1% с минимума за 2,5 месяца, в то время как индийская рупия осталась вблизи рекордных минимумов.

Данные по розничным продажам в США за декабрь оказались сильнее ожиданий, что еще больше подтвердило недавние комментарии представителей ФРС о том, что банк будет повышать ставку дольше.

Данные по розничным продажам вышли после более сильных данных по инфляции CPI и занятости в несельскохозяйственном секторе страны за декабрь. Укрепление экономики США дает ФРС больше возможностей для повышения ставки в течение длительного времени.

Данные также заставили трейдеров снизить надежды на мартовское снижение ставки ФРС, по данным инструмента мониторинга ставки. Трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте на 61,8% по сравнению с 67,3%, наблюдавшимися неделю назад.