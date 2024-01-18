Цены на нефть увеличиваются на фоне напряжения на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США

Цены на нефть выросли в четверг, 18 января, поскольку ОПЕК прогнозирует относительно сильный рост мирового спроса на нефть в течение следующих двух лет, а рынок следит за перебоями по добыче нефти в США на фоне сильных холодов. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Также рынок смотрит за геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Цены на нефть

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 21 цент, или на 0,3%, до $78,09 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 40 центов, или на 0,6%, до $72,96 за баррель.

Прогноз

В своем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 1,85 млн баррелей в сутки в 2025 году, до 106,21 млн баррелей в сутки.

На 2024 год ОПЕК прогнозирует рост спроса на 2,25 млн баррелей в сутки, что не изменилось по сравнению с декабрьским прогнозом.

«Цены на нефть марки Brent остаются в широком диапазоне, как и в последние две недели, поскольку участники рынка пытаются взвесить смешанную динамику спроса и предложения на фоне геополитической напряженности», — отметили аналитики IG.

Неожиданное увеличение запасов нефти в США и сложные условия восстановления в Китае продолжают бросать тень на перспективы спроса на нефть, хотя рынок остается настороженным по поводу геополитического развития, добавили в IG.

Между тем, в крупнейшем нефтедобывающем штате США Северная Дакота температура ниже нуля градусов по Фаренгейту (-18 градусов по Цельсию) привела к падению добычи нефти на 650−700 тыс. баррелей в сутки, что составляет менее половины обычного уровня.