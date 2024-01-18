Количество украинцев в Турции значительно уменьшилось за год

За период с середины января до конца прошлого года количество украинцев, находившихся в Турции на основе вида на жительство, уменьшилось на более чем 10 тысяч. Об этом говорится в итогах за прошлый год директората по миграции МВД Турции, сообщает Укринформ.

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«За период с 19 января по 31 декабря 2023 года количество граждан Украины уменьшилось с 47 236 до 36 982 человек», — сообщили в миграционной службе.

Таким образом, почти за год количество граждан Украины, находившихся в Турции на основе вида на жительство (не относится к статусу международной защиты), уменьшилось на 10 254 человека.

Общее количество иностранцев с видом на жительство в Турции уменьшилось на 247 тыс. 62 и достигло 1 млн 107 тыс. 32 человека.

Украинцы входят в топ-10 (последнее, 10 место) граждан иностранного происхождения, имеющих вид на жительство в Турции. На первом месте — граждане Туркменистана (109 039), втором — россии (100 847), третьем — Ираке (91 177), далее — Сирии, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Украины.

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Где больше всего иностранцев

Более половины (556 578) иностранцев было зарегистрировано в Стамбуле. Следующими по наибольшему количеству иностранного населения стали: