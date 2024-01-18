Курс валют на 18 января: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро — на 25

В четверг, 18 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 5 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Курс евро в покупке потерял 3 копейки, а в продаже снизился на 15 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,50 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,35−38,48, евро — 41,80−42,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,83−37,90 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,19−41,25 грн/евро.

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