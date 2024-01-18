Фонд гарантирования вкладов в 2023 году продал активы банков-банкротов почти на 5 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов реализовал активы банков, которые выводятся с рынка на сумму более 4,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажа активов бывших «дочек» российских госбанков

Почти 76% годовой суммы было получено от продажи активов бывших дочерних структур российских государственных банков в Украине: 2,3 млрд грн — сумма продажи активов АО «МР Банк» и 1,5 млрд грн — ПАО «Проминвестбанк».

В топ-5 банков по сумме успешных торгов также входят:

ОАО «Златобанк» — 0,5 млрд грн;

АО «Мегабанк» — 0,4 млрд грн;

АО «Банк Сич» — 0,2 млрд грн.

Из общей суммы 3,6 млрд грн — результаты аукционов по продаже прав требования по кредиту и 1,3 млрд грн — объектов недвижимости, земельных участков и другого имущества банков. Средства, полученные от продажи активов, направляются фондом на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.