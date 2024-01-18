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18 января 2024, 8:53 Читати українською

Компенсация за разрушенное жилье: 95 украинских семей уже приобрели новую недвижимость

В Украине 95 семей уже получили компенсации за разрушенное россиянами жилье и приобрели недвижимость, используя жилищные сертификаты. Об этом в фейсбуке сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В Украине 95 семей уже получили компенсации за разрушенное россиянами жилье и приобрели недвижимость, используя жилищные сертификаты.
Фото:depositphotos

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«Видим уже более широкую географию. Новое жилье люди покупали в Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве. Видим также тенденцию в выборе жилья в пределах того региона, где находилось разрушенное. Преимущественно люди выбирают квартиры на вторичном рынке недвижимости», — отметил Кубраков.

Компенсация за жилье

По его словам, также уже более 35 тыс. семей получили компенсацию на общую сумму более 3 млрд грн. Эти средства люди смогут использовать для проведения текущих и капитальных ремонтов жилищ, поврежденных в результате российской военной агрессии.

Читайте: Компенсация за уничтоженное жилье: как получить деньги и жилищные сертификаты

Читайте: Правительство упростит процедуру получения средств по программе «єВідновлення»

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Правительство 16 января приняло постановление, у совершенствующее механизм реализации программы «єВідновлення».

Предусматриваются, в частности, следующие изменения:

  • упрощение процедуры прекращения права собственности на уничтоженный объект;
  • улучшение взаимодействия министерств по обмену информацией;
  • наличие четкого алгоритма обжалования действий Комиссий;
  • обновление порядка начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.

С декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта (сумма компенсации — до 200 тыс. грн), но и капитального ремонта своих домов.

Максимальная сумма компенсации на этом этапе: 350 тыс. грн. для восстановления квартиры и 500 тыс. грн. для частного дома.

Источник: Минфин
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LSD75
LSD75
18 января 2024, 9:11
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