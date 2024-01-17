Курс валют на вечер 17 января: евро и доллар упали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро упало на 17 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 17 января Закрытие 17 января Изменения доллар 37,91/37,95 37,83/37,90 8/5 евро 41,21/41,24 41,04/41,11 17/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,60 грн. Евро покупают за 41,60 грн., а продают за 42,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,40−38,55, евро — 41,83−42,15 грн.

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