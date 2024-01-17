Резервный фонд путина за два года «похудел» на $50 миллиардов

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) рф, созданного под руководством владимира путина, по состоянию на 1 января 2024 года составил 11,97 триллиона рублей или $133,4 млрд в эквиваленте. Об этом пишет «Бизнес.Цензор».

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Как изменился объем

В декабре прошлого года объем ФНБ снизился на 1,5 трлн рублей или на $17,7 млрд, свидетельствуют данные российского Минфина.

В конце 2023 г. Минфин направил 2,9 трлн рублей из средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета.

При этом остатки средств фонда на счетах в евро были обнулены (на начало декабря прошлого года они составили 3,27 млрд. евро). Следовательно, в составе ФНБ остались только рубли, золото и китайские юани.

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При этом объем ликвидных активов фонда упал до 5,01 трлн. руб. ($55,88 млрд) по сравнению с 6,75 трлн рублей ($75,9 млрд) по состоянию на 1 декабря 2023 года. На начало 2022 года объем ликвидных средств ФНБ оценивался в 8,43 триллиона рублей или в $113,5 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 г. на счетах ФНБ размещено 227,33 млрд юаней, 358,96 тонн золота в обезличенной форме и 1,514 млрд руб. На депозитах в ВЕБ.рф размещено 658,8 млрд руб., в долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд.