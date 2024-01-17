Украинцам рассказали, как продлить временную защиту в Чехии

Находящиеся в Чехии украинские искатели убежища могут продлить временную защиту до конца марта 2025 года. Продолжение временной защиты происходит в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Первый шаг. Онлайн-регистрация

Необходимо создать аккаунт на Информационном портале для иностранцев. Заполнить форму, указав необходимую информацию, а также указать актуальное место жительства и подтвердить его.

При наличии детей младше 15 лет их регистрацию проводят уполномоченные представители. Лица, достигшие 15 лет, регистрируются самостоятельно.

Последний этап онлайн-регистрации — выбор даты и времени визита в отделение МВД для вклеивания визовой наклейки. После этого временная защита будет автоматически продлена до 30 сентября 2024 года.

Онлайн-регистрацию необходимо пройти до 15 марта 2024 года.

Второй шаг. Визит в отделение МВД

В указанную во время онлайн регистрации дату необходимо посетить отделение МВД. Следует учитывать, что изменить ранее выбранную дату можно в личном аккаунте только по уважительным причинам.

После визита в полицейское отделение и вклеивания визовой наклейки временная защита будет продлена до 31 марта 2025 года.

Посетить отделение МВД следует до 30 сентября 2024 года.