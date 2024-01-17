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17 января 2024, 16:44 Читати українською

Фонд гарантирования в течение 30 дней прекратит выплаты вкладчикам Мисто Банка

С 16 января вкладчики Мисто Банка смогут получить свои средства только в течение 30 дней. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

С 16 января вкладчики Мисто Банка смогут получить свои средства только в течение 30 дней.
Фото:depositphotos

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«После того, как этот срок истечет — выплаты будут прекращены. Призываем вкладчиков Мисто Банка обратиться к банкам-агентам Фонда за возмещением», — сообщили в Фонде.

Таким образом, Фонд гарантирования прекратит выплату гарантированной суммы возмещения и утвердит ликвидационный баланс АО «Мисто Банк».

Предыстория

Правление Национального банка 14 декабря 2020 приняло решение об отнесении Мисто Банка к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
17 января 2024, 18:42
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Вот тебе и хвалённый 100% возрат средств. А те кто за границей как им быть, а 100% таких вкладчиков большинство. Всё плакали денежки. Были ваши стали наши?
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0
ccc2013
ccc2013
17 января 2024, 20:12
#
Выплаты по этому банку идут уже три года .Практически все уже все получили
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