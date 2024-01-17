С 16 января вкладчики Мисто Банка смогут получить свои средства только в течение 30 дней. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Фонд гарантирования в течение 30 дней прекратит выплаты вкладчикам Мисто Банка
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«После того, как этот срок истечет — выплаты будут прекращены. Призываем вкладчиков Мисто Банка обратиться к банкам-агентам Фонда за возмещением», — сообщили в Фонде.
Таким образом, Фонд гарантирования прекратит выплату гарантированной суммы возмещения и утвердит ликвидационный баланс АО «Мисто Банк».
Предыстория
Правление Национального банка 14 декабря 2020 приняло решение об отнесении Мисто Банка к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
Источник: Минфин
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