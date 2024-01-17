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17 января 2024, 16:02 Читати українською

ФГИУ повторно продает рынок «7-й километр» под Одессой

Фонд госимущества Украины выставил на повторный приватизационный аукцион единый имущественный комплекс ГП «ТИК» («7-й километр») под Одессой со стартовой ценой 208,1 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фонд госимущества Украины выставил на повторный приватизационный аукцион единый имущественный комплекс ГП «ТИК» («7-й километр») под Одессой со стартовой ценой 208,1 млн грн.

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Входящий в лот

В лот входит 39 единиц недвижимости, расположенных в 7 км от Одессы в поселке Авангард.

Общая площадь помещений, предназначенных под складско-торговую деятельность, составляет 35 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 6,5 га.

Чистая прибыль предприятия за девять месяцев 2023 составляет 6,5 млн грн, при этом текущая кредиторская задолженность — 12,2 млн грн. В сумму долгов также входит задолженность по зарплате (6 тыс. грн), налог на землю (86,8 тыс. грн), налог на недвижимость (16,5 тыс. грн), неоплаченный вычет части чистой прибыли госпредприятия (1,4 млн грн).

Согласно условиям приватизации новый владелец предприятия должен погасить задолженность в течение шести месяцев после приобретения актива, а также сохранить в течение этого периода рабочие места работников.

Аукцион назначен на 18 января.

Напомним

В декабре 2023 года лот был выставлен на аукцион по сниженной цене 104,1 млн грн.

Источник: Минфин
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