«єОселя»: только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок

В прошлом году по программе «єОселя» выдали 5855 кредитов , в 2024-м — обещают вдвое больше ипотек. По статистике только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок. Об этом сообщили в компании «Укрфінжитло»", пишет Forbes.

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Финальное количество выданных в 2024 году кредитов будет зависеть от спроса, готовности украинцев к заключению сделок и наличию жилья, отвечающего условиям программы, рассказали в «Укрфінжитло».

Компания продолжит привлекать дополнительный ресурс для работы программы на открытом финансовом рынке, чтобы иметь возможность покрывать весь спрос граждан на программу.

«єОселя» не финансируется непосредственно из Государственного бюджета, поэтому там не заложено на нее средств. «Укрфінжитло» получает дивиденды по своим ценным бумагам и привлекает деньги на открытом финансовом рынке на общих условиях. Подать заявку на участие в «єОселя» можно через «Дии».

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