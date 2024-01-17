Курс валют на 17 января: доллар и евро подешевели

В среду, 17 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подешевело на 30 копеек в покупке и 18 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 14 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Курс евро в покупке и продаже снизился на 17 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,69 грн. Евро покупают за 41,60 грн, а продают за 42,42 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,43−38,60, евро — 42,00−42,23 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,91−37,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,21−41,24 грн/евро.

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