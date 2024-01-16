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16 января 2024, 19:24 Читати українською

Расходы общего фонда госбюджета в декабре 2023 составили более 400 миллиардов

За январь-декабрь 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 3034,2 млрд грн. В декабре 2023 года расходы составили 401,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 января 2024, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За январь-декабрь 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 3034,2 млрд грн.
Фото: НБУ

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В структуре расходов наиболее направлено:

1223,2 млрд грн (в декабре — 141,1 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 40,3% от общего объема расходов, затраченных за январь-декабрь 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 943,8 млрд грн (в декабре — 107,8 млрд грн).

762,7 млрд грн (в декабре — 124,8 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 25,1% от общего объема расходов. Среди них:

  • 516,8 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • 139,4 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

527,8 млрд грн (в декабре — 54,4 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 17,4% от общего объема расходов. Среди них:

  • 271,9 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 173,9 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.

247,6 млрд грн (в декабре — 22,6 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 8,2% от общего объема.

148,6 млрд грн (в декабре — 13 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 4,9% от общего объема.

Источник: Минфин
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