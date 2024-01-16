К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро выросло на 14 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 января: евро на межбанке существенно упало
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Открытие 16 января
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Закрытие 16 января
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Изменения
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37,89/37,95
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37,91/37,95
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2 /0
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41,37/41,43
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41,23/41,25
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14/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,75 грн. Евро покупают за 41,90 грн., а продают за 42,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,57−38,70, евро — 42,17−42,40 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Плавный нисходящий тренд по курсу$ обратно к 38.
К Февралю все возможно.