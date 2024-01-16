Курс валют на вечер 16 января: евро на межбанке существенно упало

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро выросло на 14 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 16 января Закрытие 16 января Изменения доллар 37,89/37,95 37,91/37,95 2 /0 евро 41,37/41,43 41,23/41,25 14/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,75 грн. Евро покупают за 41,90 грн., а продают за 42,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,57−38,70, евро — 42,17−42,40 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .