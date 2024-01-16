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16 января 2024, 18:22 Читати українською

С 2025 года неправильно зарегистрированные земельные участки признают бесхозными — Минагрополитики

В Украине после 1 января 2025 года все неистребованные земельные участки будут признаны бесхозными, их передадут в коммунальную собственность территориального общества, на территории которого они расположены. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

В Украине после 1 января 2025 года все неистребованные земельные участки будут признаны бесхозными, их передадут в коммунальную собственность территориального общества, на территории которого они расположены.
Фото: pixabay.com

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Замминистра посоветовал всем, кто имеет сертификаты на земельную долю (пай), не замененные на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земучасток, срочно оформить право собственности.

«В случае если до 1 января 2025 года собственник неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, они считаются отказавшимися от получения земельного участка», — пояснил Башлык.

По его словам, такие нормы содержат ч. 4 и 5 ст. 13 закона «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)».

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+28
Kharakternyk
Kharakternyk
16 января 2024, 19:02
#
В селах люди в основному вже похилого віку та й не сильно підковані юридично, тому в чергове багатьох прокинуть.
+
+28
TAN72
TAN72
16 января 2024, 19:08
#
Во время боевых действий и военного положения людей раздевают до трусов.Конституция и законы просто профанация на бумаге.
+
0
XBET
XBET
16 января 2024, 20:15
#
*** зеленое
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