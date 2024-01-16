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16 января 2024, 19:49 Читати українською

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 16 января, сообщает «Правительственный портал».

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

  • независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
  • без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

«Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности.

Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям стабильно работать и наращивать объемы производства. Это решение — общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики.

Наша первоочередная задача — обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы", — заявил заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Источник: Минфин
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