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16 января 2024, 19:33 Читати українською

Бизнес третий квартал подряд положительно оценил перспективы своего экономического развития — НБУ

Бизнес третий квартал подряд ожидает роста деловой активности в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний в четвертом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Бизнес третий квартал подряд ожидает роста деловой активности в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами.
Фото: pixabay.com

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«Несмотря на риски безопасности и логистические трудности с пересечением границы, респонденты прогнозировали ощутимый рост объемов производства товаров и услуг, а также были положительно настроены по развитию собственных предприятий. Продолжалось улучшение инфляционных ожиданий, в то же время курсовые ожидания несколько ухудшились», — говорится в сообщении регулятора.

Индекс деловых ожиданий предприятий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 101,6% по сравнению со 104,5% в третьем квартале 2023 года.

Незначительное оживление деловой активности прогнозируется благодаря сохранению положительных ожиданий общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудования и инвентаря и будущего финансово-экономического состояния.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, сдерживающим развитие предприятий. Также заметно усилилось влияние нехватки квалифицированных работников.

Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес третий квартал прогнозировал рост объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, усилив положительные ожидания: баланс ответов составил 15,2% по сравнению с 9,8% в третьем квартале 2023 года.

Роста ожидали предприятия всех видов экономической деятельности и размеров по количеству работников, а также большинству областей и видов деятельности, кроме экспортеров.

Улучшение инфляционных ожиданий длится пятый квартал подряд: в четвертом квартале 2023 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,3% по сравнению с 14,8% в предыдущем квартале. Почти четверть опрошенных (24,8%) ожидали инфляцию в пределах 7,6% — 10%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 83% респондентов. Продолжалось усиление влияния факторов повышения доходов населения (на 3.2 п. п.) и «социальные расходы бюджета» (на 1.8 п. п.). Зато ослабило влияние факторов «налоговые изменения» (на 6.3 п.п.) и «курс гривны к иностранным валютам» (на 4.1п.п.).

Ожидание уровня девальвации гривны

Ожидания уровня девальвации национальной валюты незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,06 грн/$ (в предыдущем квартале — 40,00 грн/$). Большая часть респондентов (55,4% по сравнению с 56,5% в третьем квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40,00 грн/$.

Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Текущее финансово-экономическое состояние предприятий все еще слабо, несмотря на постепенное его улучшение: баланс ответов составлял «минус» 5.6% по сравнению с «минус» 5,8% в третьем квартале.

Бизнес сдержанно оценил улучшение финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 4.1% (в третьем квартале 2023 года — 6%). Улучшения финансово-экономического состояния ожидают предприятия большинства видов экономической деятельности, наиболее оптимистичные в своих оценках — предприятия перерабатывающей промышленности и строительства — балансы ответов 11.8% и 9.5% соответственно.

Участники опроса остаются оптимистами в своих прогнозах по объемам реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 10,6% и 9,7% соответственно (в третьем квартале — 16,8% и 10,6% соответственно). Рост общих объемов реализации продукции ожидают респонденты всех ВЭД, больше всего — добывающей, перерабатывающей промышленности, а также торговли (баланс ответов 20%, 15,7% и 14,4% соответственно).

Предприятия третий квартал подряд сохранили положительные оценки изменения уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, хотя и были несколько сдержаннее: баланс ответов 6,6 % (в третьем квартале — 8,8%). В то же время усилились пессимистические оценки по инвестиционным расходам на строительные работы: баланс ответов «минус» 6,9% (в третьем квартале — «минус» 2,2%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, усилили ожидания увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 11,3% (в третьем квартале — 7,1%). Высокие ожидания имели предприятия энерго- и водоснабжения, добывающей промышленности, а также транспорта и связи (балансы ответов 50%, 44,4% и 25% соответственно). Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, уменьшилась до 20,7% по сравнению с 24,2% в предварительном опросе.

Остаются отрицательными прогнозы респондентов по изменению количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6,5% (в третьем квартале — «минус» 7%). Самые сдержанные в своих прогнозах респонденты добывающей промышленности, строительства, транспорта и связи (балансы ответов «минус» 27,3%, «минус» 23,8% и «минус» 20% соответственно). В то же время, респонденты предприятий торговли и других видов деятельности ожидают увеличения количества работников.

Ожидается более стремительный рост затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 57,9% по сравнению с 47,2% в третьем квартале.

Несмотря на ослабление ожиданий предприятий относительно необходимости в ближайшее время в заемных средствах, доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась и составляет 36% (в третьем квартале — 36,1%).

Предприятия, которые планируют привлекать кредиты, предпочитают кредиты в национальной валюте — 80,3% (в третьем квартале — 82%).

Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки — 46,6% ответов. В то же время усилилось влияние фактора «наличие других источников финансирования» — на 1.3 п. п. до 40,2%.

Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, снизилась до 7,8% по сравнению с 8,2% в предыдущем квартале.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 28 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 659 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

В числе опрошенных предприятий 21,4% - компании оптовой и розничной торговли, 18,1% - перерабатывающей промышленности, 14,6% - сельского хозяйства, 13.8% - транспорта и связи, 7% - добывающей промышленности, 4.6% - энерго- и водоснабжение, 3,2% - строительства, 17,5% - другие; 29,3% респондентов — крупные предприятия, 37,8% - средние, 32,9% - малы.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — отметил регулятор.

Источник: Минфин
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