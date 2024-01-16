Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini впервые в прошлом году продал более 10 тысяч автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В 2023 году продажи Lamborghini впервые превысили 10 тысяч авто. Где покупали больше всего
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Автопроизводитель, являющийся дочерней компанией немецкого Volkswagen, в прошлом году поставил в общей сложности 10 112 спортивных автомобилей и внедорожников, что на 10% больше, чем в 2022 году.
Где покупали больше всего
Европа, Ближний Восток и Африка были регионом, в котором наблюдался самый большой рост поставок Lamborghini в прошлом году: на 14%, до 3987 автомобилей.
Продажи в американском регионе выросли на 9% до 3465, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4% до 2660.
Соединенные Штаты остаются ведущим рынком из 3000 поставленных автомобилей, за ними следуют Германия (961), Китай (845), Великобритания (801), Япония (660), Ближний Восток (496), Южная Корея (434), Италия (409), Канада (357), Австралия (263), Франция и Монако (255), Швейцария (211), Тайвань (131) и Индия (103).
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