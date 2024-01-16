В 2023 году продажи Lamborghini впервые превысили 10 тысяч авто. Где покупали больше всего

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Автопроизводитель, являющийся дочерней компанией немецкого Volkswagen, в прошлом году поставил в общей сложности 10 112 спортивных автомобилей и внедорожников, что на 10% больше, чем в 2022 году.

Где покупали больше всего

Европа, Ближний Восток и Африка были регионом, в котором наблюдался самый большой рост поставок Lamborghini в прошлом году: на 14%, до 3987 автомобилей.

Продажи в американском регионе выросли на 9% до 3465, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4% до 2660.