Нацкомиссия прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

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Что известно

Отмечается, что решение вступило в силу с 1 января 2024 года в связи с утратой Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

«С начала 2024 года вступил в силу закон „О финансовых услугах и финансовых компаниях“, который, в частности, предоставляет новое определение понятию „финансовое учреждение“ и устанавливает новый перечень видов финансовых услуг», — говорится в сообщении.

Так, финансовым учреждением является юридическое лицо, целью которого является осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, которая в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг на основании соответствующей лицензии, выданной регулятором.

Регуляторы на рынке финансовых услуг, к которым отнесен Национальный банк Украины и НКЦБФР, должны осуществлять ведение реестра (перечня) представителей финансовых или сопроводительных услуг, информация из которого обнародуется в порядке, установленном нормативными актами соответствующего регулятора.

Законом установлены виды финансовых услуг и их признаки, а именно:

страхование;

предоставление средств и банковских металлов в кредит;

привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату;

финансовый лизинг;

факторинг;

предоставление гарантий;

торговля валютными ценностями;

финансовые платежные услуги;

финансовые услуги;

финансовые услуги, оказываемые в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала, предусмотренной частью второй статьи 41 закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках».

Предоставление в Украине финансовых услуг, не включенное в этот список, запрещается.

НКЦБФР также обращает внимание, что негосударственные пенсионные фонды и корпоративные инвестиционные фонды с начала января 2024 года потеряли статус финансовых учреждений, а деятельность, которую они осуществляют, отныне не относится к финансовым услугам.