С начала полномасштабной войны интерес украинцев к ОВГЗ вырос в два раза

Интерес граждан и представителей бизнеса к инвестированию в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала полномасштабного вторжения России в Украину заметно возрос. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности, объем вложений юридических лиц увеличился в течение этого периода более чем в 1,7 раза — до 139 млрд грн. А физических лиц — более чем в 2 раза — до 53,3 млрд грн.

В то же время с момента запуска 3 октября 2022 года возможности покупки военных облигаций у «Дии» приобрели через это применение бумаг уже более 2,8 млрд грн.

Причины роста интереса к ОВГЗ

Одна из основных причин роста — привлекательность таких инвестиций, ведь доходность ОВГЗ значительно превышает официальный уровень инфляции. Например, по результатам декабря 2023 реальная средневзвешенная доходность облигаций в гривне (за минусом официальной инфляции) составила 12,1% в годовом измерении.

В целом с начала военного положения удалось привлечь на финансирование государственного бюджета путем выпуска ОВГЗ почти 1232,9 млрд грн в эквиваленте. Из которых за 2023 год было привлечено 552,6 млрд грн в эквиваленте, в том числе 388,5 млрд грн, $3,7 млрд, 735,8 млн евро.

В то же время, объем погашений ОВГЗ в течение 2023 года составил 369,8 млрд грн в эквиваленте, в том числе 225,1 млрд грн, $3,3 млрд и 582,2 млн евро.

Таким образом, по итогам 2023 года чистое привлечение средств составило 163,4 млрд грн, $370,4 млн и 153,6 млн евро.

Уровень рефинансирования (rollover) внутреннего долга составил 150%. При этом 172,6% — для ОВГЗ в гривне, 111,2% — для ОВГЗ в долларах США и 126,4% — для ОВГЗ в евро.

Держатели ОВГЗ

В целом, в структуре держателей ОВГЗ наибольшую долю продолжает держать НБУ (43,5%) и банковский сектор (41,5%). Далее следуют — юридические лица (8,8%), физические лица (3,4%), нерезиденты (2,7%) и территориальные общины (0,1%).