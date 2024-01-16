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16 января 2024, 16:58 Читати українською

Минимальная зарплата в Украине и мире: где можно прожить на эту сумму

Аналитики Picodi Украина проверили, как изменился размер минимальной заработной платы в 67 странах, изучили изменения цен на продукты и узнали, как выглядит соотношение стоимости неприхотливой продуктовой корзины к минимальной оплате труда.

Аналитики Picodi Украина проверили, как изменился размер минимальной заработной платы в 67 странах, изучили изменения цен на продукты и узнали, как выглядит соотношение стоимости неприхотливой продуктовой корзины к минимальной оплате труда.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиС января 2023 г.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

С января 2023 г. в большинстве рассмотренных в исследовании стран (58 из 67) минимальная заработная плата изменилась.

Незначительно повысилась зарплата во Франции (3,4%), Германии (2,8%) и Таиланде (2,4%). А в таких странах как Испания, Малайзия и Вьетнам правительство заморозило размер минимальной зарплаты или еще не приняло решение о ее повышении.

Самый высокий рост минимальной зарплаты

Самый высокий рост минимальной оплаты труда мы зафиксировали в Аргентине (138%) и Турции (100%), хотя это и вызвано высокой инфляцией в вышеупомянутых странах.

Украина в этом рейтинге заняла 40-е место: «чистая» минимальная зарплата с 1 января 2024 г. будет равна 5 715,5 гривны, что на 6% больше, чем в начале 2023 года (5 393,5 ₴).

На сколько подорожали основные продукты

Для этого исследования была создана условная продуктовая корзина, в которую вошли: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, овощи и фрукты.

«Это достаточно скромный перечень, но вышеупомянутые продукты удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах», — говорится в сообщении.

  • Молоко (10 литров) — 379 грн;
  • Хлеб (10 буханок) — 241 грн;
  • Рис (1,5 кг) — 88 грн;
  • Яйца (20 шт.) — 120 грн;
  • Сыр (1 кг) — 300 грн;
  • Мясо (6 кг) — 1 139 грн;
  • Фрукты (6 кг) — 291 грн;
  • Овощи (8 кг) — 260 грн.

Общая стоимость такой мизерной продуктовой корзины в начале 2024 года составляет 2 818 грн (на 21,9% больше, чем год назад). Эта сумма составляет 49,3% от минимальной зарплаты после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение равнялось 42,8%. Выходит, что рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты.

В какой стране вы (не) проживете на минимальную зарплату

У каждого человека свои пищевые повадки, которые зависят не только от страны проживания, но тоже от семейных традиций. Но, несмотря на это, аналитики решили сравнить стоимость одинаковых продуктов в разных странах мира и проверить, какой процент от официального минимального дохода пойдет на их оплату.

Комфортное соотношение цен базовых продуктов к минимальной заработной плате мы отметили в Великобритании, Ирландии, Голландии, Австралии, Люксембурге и Новой Зеландии. В этих странах на продукты из нашего набора можно потратить меньше ⅒ местной «минималки».

Украина (значительно) уступает вышеперечисленным странам: у нас цена корзины базовых продуктов составляет 49,3% от минимальной зарплаты (58-е место из 67 стран). В рейтинге ниже находятся такие страны как Казахстан, Узбекистан и Армения.

Но в некоторых странах даже за такой скромный набор продуктов придется заплатить более половины минимальной зарплаты. К ним относятся Казахстан (54%), Индия (58,5%), Вьетнам (65,6%) и Армения (78,7%). А например, в Нигерии минимальной зарплаты не хватает даже для обеспечения базовых потребностей питания.

Методология и источники данных

В этом исследовании аналитики сравнивали ставки минимальной оплаты труда с января 2024 г. со ставками в январе 2023 года. Показатели были взяты с официальных страниц правительств и соответствующих министерств и они актуальны на 8 января 2024 года.

В исследовании не учитывались страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами, а также у которых нет установленной законом минимальной зарплаты (например, Италия, Сингапур, Швейцария и страны Северной Европы).

Для стран, где минимальная заработная плата зависит от региона (Вьетнам, Канада, США, Таиланд, Филиппины), использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Упомянутый в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей.

Указанное количество было рассчитано на основании рекомендаций некоторых министерств здравоохранения по минимальным нормам потребления продуктов питания.

Стоимость продуктов, использованных в данном исследовании, взята с сайта numbeo.com, где цены на различные товары и услуги собираются сотнями тысяч пользователей со всего мира.

Для конвертации валют был использован средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 января 2024, 17:08
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Брехня! У нас жить лучше всех, вон немцы замерзают — электричество дорогое, в Англии коммуналка вообще «труба. женщины проституцией занимаются что бы за тепло заплатить. Не верите, спросите у «экспертов» у которых знакомые в столицах ЕС живут. Мрак, еле концы с концами сводят.
Как говорил один член ОПГ «рехформаторов» — Украинцы бедные потому что много едят, а в квартирах холодно. потому что в трусах ходят!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 января 2024, 17:15
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Вообще, полный «треш» это в стране, у которой самые лучшие черноземы, которая экспортирует миллионы тонн зерновых, гражданин 49% от минимальной зарплаты тратит на продукты! И то не на весь товарный ряд продуктов. это просто «дно». А если рыба, детское питание, алкоголь. или хороший шоколад, не рашеновскую «пальму»???
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