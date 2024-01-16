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16 января 2024, 15:56 Читати українською

НКЦБФР приостановила обращение акций «Укрречфлота»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила обращение акций ЧАО «Судоходная компания «Укрречфлот». Соответствующее решение регулятор принял 12 января. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила обращение акций ЧАО «Судоходная компания «Укрречфлот».
Фото: urf.ua

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В то же время, текст самого решения и причина его принятия пока отсутствуют.

«Укрречфлот» — одна из старейших компаний на украинском фондовом рынке, поскольку компания одной из первых была выведена на приватизацию. Ее акции достаточно активно обращались на рынке в первые годы после продажи государством.

Компания включала пять портов — Днепровский, Запорожский, Никопольский, Херсонский и Николаевский. Флот компании насчитывал около 100 судов.

Крупнейшими акционерами «Укрречфлота» отмечен венчурный фонд «Пятый» под управлением КУА «Сварог Эссет Менеджмент» — 66,1032%, Culata Limited (Кипр) — 9,7758%, ООО «Авалайн» — 9,1666% и «Олтиноро» Инвестментс Лимитед" — 5,5%. Согласно госреестру, конечный бенефициар — Леонид Пивоваров из Швейцарии.

Выручка компании в 2022 году упала почти в 3,8 раза — до 299,79 млн грн, тогда как чистый убыток вырос почти в 4,8 раза, до 193,97 млн грн.

Источник: Минфин
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