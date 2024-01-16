Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2024, 15:33 Читати українською

Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора

Украина и Великобритания официально запустили технологический мост UK-Ukraine TechBridge, который будет способствовать развитию украинского ІТ-сектора. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украина и Великобритания официально запустили технологический мост UK-Ukraine TechBridge, который будет способствовать развитию украинского ІТ-сектора.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, теперь украинские ІТ-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, будут легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

«Проект позволит украинскому бизнесу более эффективно сотрудничать с британскими коллегами и партнерами. Мы уже зарекомендовали себя как одна из самых стойких технологических экосистем в мире. Так что готовы экспортировать и шерить этот опыт дальше», — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что проект UK-Ukraine TechBridge выгоден обеим странам, ведь будет способствовать разработке мощных совместных продуктов и услуг.

«Важная часть этой инициативы — рескилинг- и апскилинг-программы для украинских ІТ-специалистов. О своем опыте и экспертизе расскажут представители топовых мировых компаний — Cisco, Salesforce, Oracle. После участия в этих программах украинские разработчики усилят украинскую ІТ-индустрию», — добавил министр.

Федоров также поблагодарил британцев и правительство Соединенного Королевства за поддержку технологического будущего Украины.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Riojas
Riojas
16 января 2024, 16:34
#
В командировку съездить можно? рескилинг и апскилинг *****
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Vadim531 и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами