Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора

Украина и Великобритания официально запустили технологический мост UK-Ukraine TechBridge, который будет способствовать развитию украинского ІТ-сектора. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, теперь украинские ІТ-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, будут легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

«Проект позволит украинскому бизнесу более эффективно сотрудничать с британскими коллегами и партнерами. Мы уже зарекомендовали себя как одна из самых стойких технологических экосистем в мире. Так что готовы экспортировать и шерить этот опыт дальше», — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что проект UK-Ukraine TechBridge выгоден обеим странам, ведь будет способствовать разработке мощных совместных продуктов и услуг.

«Важная часть этой инициативы — рескилинг- и апскилинг-программы для украинских ІТ-специалистов. О своем опыте и экспертизе расскажут представители топовых мировых компаний — Cisco, Salesforce, Oracle. После участия в этих программах украинские разработчики усилят украинскую ІТ-индустрию», — добавил министр.

Федоров также поблагодарил британцев и правительство Соединенного Королевства за поддержку технологического будущего Украины.