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16 января 2024, 14:52 Читати українською

Vodafone подписал с Microsoft 10-летнее соглашение и вложит в ИИ $1,5 млрд

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc подписал соглашение о стратегическом партнерстве с американской Microsoft Corp. сроком на 10 лет. Об этом говорится в пресс-релизе Vodafone.

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc подписал соглашение о стратегическом партнерстве с американской Microsoft Corp. сроком на 10 лет.
Фото:depositphotos

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Инвестиции в облачные технологии

Компания в течение 10 лет инвестирует $1,5 млрд в «облачные» технологии и ориентированные на клиентов услуги искусственного интеллекта, разработанные совместно с Microsoft. При этом американская компания будет использовать услуги фиксированной и мобильной связи Vodafone.

Также Microsoft намерена инвестировать в платформу Vodafone для подключения «интернета вещей (IoT), которая к апрелю 2024 года станет отдельным бизнесом. Новая компания рассчитывает на привлечение новых партнеров и клиентов, а также на расширение платформы для подключения большего количества устройств, транспортных средств и оборудования, говорится в сообщении.

Как отреагировали акции

Котировки акций Vodafone растут на 0,4% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последний год упала почти на 27%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 3,8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mphet26
mphet26
16 января 2024, 16:25
#
Nokia, Skype в своё время тоже подписали угоду на 7 млрд.
Microsoft это стрёмный инвестор.
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