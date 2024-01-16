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16 января 2024, 14:34 Читати українською

В Украине аренда квартир за год подорожала на 16%

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен.
Фото: pixabay.com

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Самая дорогая аренда

На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2% до 12731 грн.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 7,4% до 11 789 грн.

В Киеве аренда подорожала на 14,3% до 8727 грн. Столица остается на третьем месте по стоимости.

Самая дешевая аренда

В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 грн), Сумской (3 008 грн) и Николаевской (3 501 грн) областях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+28
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
16 января 2024, 14:48
#
Людей все менше, а оренда все дорожче
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
16 января 2024, 15:08
#
Все логічно. Людей все менше, зарплати все вищі, оренда дорожче.
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0
Abramon
Abramon
16 января 2024, 16:29
#
По Києву не скажу особливо, що населення зменшилось хотілося б, але як є)))
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