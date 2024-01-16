Стейблкоин TUSD упал ниже $1 и регулирование криптовалют в Польше: что нового на рынке

Стейблкоин TUSD упал ниже $1

В ночь с 15 на 16 января стейблкоин TrueUSD (TUSD) потерял привязку к доллару США. По данным CoinMarketCap, курс актива упал ниже $0,99 на нескольких криптовалютных биржах. В данный момент цена опускалась до $0,984.

К моменту публикации TUSD торгуется на уровне $0,987. Рыночная капитализация стейблкоина также упала с $2,04 млрд до $1,9 млрд.

По данным Binance, общий объем продаж в торговой паре TUSD/USDT за последние 24 часа составил около $435,4 млн, в то время как ордера на покупку составили $369,3 млн. Чистый отток составил более $66 млн.

«Массовая продажа TUSD свидетельствует о панике владельцев по поводу неопределенности его резервов и нестабильности, связанной с биржей Poloniex. После недавнего инцидента с хакерской атакой на платформу владельцы стейблкоина оказались в сложной ситуации», — заявил главный операционный директор ContentFi Labs Ник Рак.

В JPMorgan спрогнозировали переток средств из GBTC в другие биткоины-ETF

Зарегистрированные спотовые биткоин-ETF могут привлечь до $36 млрд от других криптопродуктов вроде Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Такой прогноз дали в JPMorgan. Об этом сообщает CoinDesk.

Аналитики не стали приводить оценку «свежих» поступлений в инструменты.

Они назвали «сдержанной» реакцию рынка на решение SEC одобрить продукты.

«Мы скептичны по поводу текущего оптимизма относительно притока нового капитала в споте биткоин-ETF после их одобрения», — говорится в заметке.

Из указанных $36 млрд $3 млрд могут поступить с GBTC по причине фиксации прибыли от покупки акций инструмента с дисконтом, подсчитали эксперты.

В $20 млрд они оценили переток средств из кошельков, находящихся на хранении бирж.

Высокие комиссии Grayscale также способны спровоцировать отток капитала при условии отсутствия их снижения до сравнимого с BlackRock и других эмитентов уровня, указали специалисты. Эффект от ротации они оценили в $5−10 млрд.

Дополнительным источником могут стать фьючерсные биткоин-ЭTF, подытожили эксперты.

С 2018 года суммарный объем транзакций в USDC превысил $12 трлн.

Эмитент Стэйблкоина USDC представил отчет о состоянии экосистемы цифрового актива. За прошедшие пять лет с момента выхода компании Circle на крипторынок суммарный объем транзакций в USDC превысил $12 трлн.

Согласно отчету, за 2023 год фирма обработала переводы между банковским сектором и блокчейнами на сумму $197 млрд. В то же время общее количество транзакций за 12 месяцев достигло отметки в 595 млн. рублей.

Представители Circle отметили, что количество кошельков с балансом не менее 10 USDC в год выросло на 59%. В общей сложности их количество составляет 2,7 млн, а USDC на начало 2024 года доступно для использования в 15 различных блокчейнах.

«Отчет за прошлый год проливает свет на преобразующую силу USDC в расширении финансовой инклюзивности и доступа, а также демонстрирует наши усилия по созданию широко используемой сети открытых денег по всему миру», — заявил генеральный директор Circle Джереми Аллейр.

В отчет вошли тематические исследования с участием разных компаний по финтех-отрасли. Среди них числятся такие фирмы, как:

Visa;

MoneyGram;

Nubank;

Stripe;

Worldpay и другие.

В январе 2024 г. компания Circle подала конфиденциальную заявку на публичное размещение акций (IPO) в США. Представители эмитента направили соответствующие документы по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В Польше рассмотрят законопроект о регулировании криптовалют во втором квартале 2024 года

Управление финансового надзора Польши (KNF) планирует представить законопроект о регулировании криптовалюта. Он предполагает создание четких законодательных рамок по рынку цифровых активов. Об этом сообщает Finance Magnates.

По данным издания, законопроект является ответом на европейский регламент MiCA, одобренный Советом Е С в мае 2023 года. Ожидается, что он будет вынесен на рассмотрение правительства во втором квартале 2024 года.

«Введение новых правил продиктовано необходимостью подготовить правовую базу для правильного функционирования рынка криптоактивов, обеспечить эффективный надзор и защиту инвесторов путем оснащения инспекции соответствующими средствами», — говорится в заявлении регулятора.

Документ предлагает ряд изменений, связанных с контролем и более тщательным регулированием индустрии:

права и полномочия KNF будут расширены. Ведомство станет основным регулятором сферы криптовалют в Польше;

компании, производящие цифровые активы или предоставляющие криптовалютные услуги, должны будут сообщать о своей деятельности в KNF;

ведомство сможет принимать меры по нарушителям, в частности наложение штрафных санкций;

новые правила включают меры по обеспечению конфиденциальности информации, которую фирмы получают от своих клиентов.

Источник утверждает, что у рынка цифровых активов в Польше нет конкретной правовой базы. Между тем KNF неоднократно предупреждал инвесторов о рисках, связанных с инвестированием в цифровые активы.