Курс валют на 16 января: доллар на наличном рынке подешевел на 10 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 10 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Курс евро в покупке снизился на 17 копеек, а в продаже — на 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,80 грн. Евро покупают за 41,85 грн., а продают за 42,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,65−38,76, евро — 42,27−42,54 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,89−37,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,37−41,43 грн/евро.

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