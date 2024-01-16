За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 372090 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 января: 1110 российских оккупантов, 24 танка и 2 самолета
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 372090 (+1110) человек,
- танков — 6113 (+24) ед,
- боевых бронированных машин — 11358 (+36) ед,
- артиллерийских систем — 8801 (+30) ед,
- РСЗО — 961 (+3) ед,
- средства ПВО — 653 (+3) ед,
- самолетов — 331 (+2) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6877 (+12),
- крылатые ракеты — 1816 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11731 (+33) ед,
- специальная техника — 1365 (+9)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии