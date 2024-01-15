Курс валют на вечер 15 января: доллар немного вырос на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 15 января Закрытие 15 января Изменения доллар 37,86/37,92 37,89/37,95 3/3 евро 41,48/41,53 41,47/41,52 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,85 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,75−38,84, евро — 42,44−42,60 грн.

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