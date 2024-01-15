К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 15 января: доллар немного вырос на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 15 января
|
Закрытие 15 января
|
Изменения
|
37,86/37,92
|
37,89/37,95
|
3/3
|
41,48/41,53
|
41,47/41,52
|
1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,85 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,75−38,84, евро — 42,44−42,60 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии