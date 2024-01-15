Экспорт российского газа после начала полномасштабного вторжения сократился до рекордных объемов и уже упал до уровня 1985 года. Об этом в Telegram сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на Reuters.
Экспорт российского газа скатился до уровня 1985 года
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Сокращение экспорта
Как пишет народный депутат, если с экспортом нефти россия по большому счету смогла адаптироваться к западным санкциям, нарастив экспортные поставки в Китай и Индию, не в последнюю очередь за счет использования флота «теневых танкеров», то с экспортом природного газа не все так просто.
Его основная часть традиционно экспортировалась в Европу газопроводами, и заместить такие поставки, строя новые/расширяя газопроводы в Азию или развивая произведение сжиженного природного газа (LNG), занимает очень и очень много времени, не говоря уже об инвестициях, доступе к технологиям, развитию флота. танкеров
В результате экспорт российского природного газа сокращается. По оценкам Reuters, общие объемы поставок на внешние рынки по итогам 2023 года составили 69 млрд кубометров голубого топлива.
Предыдущий 2022 год с показателем 100,9 млрд кубометров уже стал историческим антирекордом за все время существования современной российской федерации (с 1990 года).
Падение «Газпрома»
Теперь «Газпром» продолжает катиться уже «вглубь» бывшего СССР — газовая монополия вернулась на четыре десятилетия назад, пишет Гетманцев.
Попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок от Украины, дорого обошлась «Газпрому» — потерей крупнейшего зарубежного рынка, который до войны в 2021 году обеспечивал 80% экспорта (общий объем — 185 млрд кубометров) и две трети выручки.
Поставки в Европу упали до 28 млрд. кубометров — уровня второй половины 1970-х годов (в 1975 году СССР поставил в европейские страны 19,3 млрд. кубометров, а в 1980 году после заключения контракта с Германией этот показатель вырос до 54,8 млрд. кубометров).
Перспективы
А впереди у «Газпрома» довольно печальные перспективы, пишет Гетманцев:
- в 2024 году подходит к концу договор о транспортировке газа в Европу через Украину, и его продление даже не рассматривается (а это еще минус 15 млрд. кубометров в европейском направлении);
- Турция увеличивает объемы добычи собственного газа, в том числе с месторождения с запасом 58 млрд. кубометров, открытого в конце 2022 года, и вывод его эксплуатации на полную мощность покроет до 28% от общих объемов потребления в стране;
- Китай в очередной раз отказался от участия в строительстве «Силы Сибири-2», поскольку не видит в нем никакого экономического смысла из-за диверсификации и законтрактованности всего спроса до 2030 года, а также из-за перспектив ускорения зеленого перехода.
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