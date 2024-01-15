Экспорт российского газа скатился до уровня 1985 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 января 2024, 14:25 Читати українською

Экспорт российского газа скатился до уровня 1985 года

Экспорт российского газа после начала полномасштабного вторжения сократился до рекордных объемов и уже упал до уровня 1985 года. Об этом в Telegram сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на Reuters.

Экспорт российского газа после начала полномасштабного вторжения сократился до рекордных объемов и уже упал до уровня 1985 года.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сокращение экспорта

Как пишет народный депутат, если с экспортом нефти россия по большому счету смогла адаптироваться к западным санкциям, нарастив экспортные поставки в Китай и Индию, не в последнюю очередь за счет использования флота «теневых танкеров», то с экспортом природного газа не все так просто.

Его основная часть традиционно экспортировалась в Европу газопроводами, и заместить такие поставки, строя новые/расширяя газопроводы в Азию или развивая произведение сжиженного природного газа (LNG), занимает очень и очень много времени, не говоря уже об инвестициях, доступе к технологиям, развитию флота. танкеров и т. д.

В результате экспорт российского природного газа сокращается. По оценкам Reuters, общие объемы поставок на внешние рынки по итогам 2023 года составили 69 млрд кубометров голубого топлива.

Предыдущий 2022 год с показателем 100,9 млрд кубометров уже стал историческим антирекордом за все время существования современной российской федерации (с 1990 года).

Падение «Газпрома»

Теперь «Газпром» продолжает катиться уже «вглубь» бывшего СССР — газовая монополия вернулась на четыре десятилетия назад, пишет Гетманцев.

Попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок от Украины, дорого обошлась «Газпрому» — потерей крупнейшего зарубежного рынка, который до войны в 2021 году обеспечивал 80% экспорта (общий объем — 185 млрд кубометров) и две трети выручки.

Поставки в Европу упали до 28 млрд. кубометров — уровня второй половины 1970-х годов (в 1975 году СССР поставил в европейские страны 19,3 млрд. кубометров, а в 1980 году после заключения контракта с Германией этот показатель вырос до 54,8 млрд. кубометров).

Перспективы

А впереди у «Газпрома» довольно печальные перспективы, пишет Гетманцев:

  • в 2024 году подходит к концу договор о транспортировке газа в Европу через Украину, и его продление даже не рассматривается (а это еще минус 15 млрд. кубометров в европейском направлении);
  • Турция увеличивает объемы добычи собственного газа, в том числе с месторождения с запасом 58 млрд. кубометров, открытого в конце 2022 года, и вывод его эксплуатации на полную мощность покроет до 28% от общих объемов потребления в стране;
  • Китай в очередной раз отказался от участия в строительстве «Силы Сибири-2», поскольку не видит в нем никакого экономического смысла из-за диверсификации и законтрактованности всего спроса до 2030 года, а также из-за перспектив ускорения зеленого перехода.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 января 2024, 14:49
#
Колись до війни читав, що Газпром, типу, гігант, типу не може збанкрутувати, типу найбільші запаси газу, типу власні газопроводи, типу всьо в шоколаді. По факту одна маленька людина перевернула величезну компанію звідти, де її не повинно бути, туди, де їй саме місце. Показували, як Газпром випалював добутий, але не проданий газ. Факели було видно з космосу.
+
0
mantis05
mantis05
15 января 2024, 15:15
#
#всехпереиграл
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами