Экспорт российского газа скатился до уровня 1985 года

Экспорт российского газа после начала полномасштабного вторжения сократился до рекордных объемов и уже упал до уровня 1985 года. Об этом в Telegram сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на Reuters.

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Сокращение экспорта

Как пишет народный депутат, если с экспортом нефти россия по большому счету смогла адаптироваться к западным санкциям, нарастив экспортные поставки в Китай и Индию, не в последнюю очередь за счет использования флота «теневых танкеров», то с экспортом природного газа не все так просто.

Его основная часть традиционно экспортировалась в Европу газопроводами, и заместить такие поставки, строя новые/расширяя газопроводы в Азию или развивая произведение сжиженного природного газа (LNG), занимает очень и очень много времени, не говоря уже об инвестициях, доступе к технологиям, развитию флота. танкеров и т. д.

В результате экспорт российского природного газа сокращается. По оценкам Reuters, общие объемы поставок на внешние рынки по итогам 2023 года составили 69 млрд кубометров голубого топлива.

Предыдущий 2022 год с показателем 100,9 млрд кубометров уже стал историческим антирекордом за все время существования современной российской федерации (с 1990 года).

Падение «Газпрома»

Теперь «Газпром» продолжает катиться уже «вглубь» бывшего СССР — газовая монополия вернулась на четыре десятилетия назад, пишет Гетманцев.

Попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок от Украины, дорого обошлась «Газпрому» — потерей крупнейшего зарубежного рынка, который до войны в 2021 году обеспечивал 80% экспорта (общий объем — 185 млрд кубометров) и две трети выручки.

Поставки в Европу упали до 28 млрд. кубометров — уровня второй половины 1970-х годов (в 1975 году СССР поставил в европейские страны 19,3 млрд. кубометров, а в 1980 году после заключения контракта с Германией этот показатель вырос до 54,8 млрд. кубометров).

Перспективы

А впереди у «Газпрома» довольно печальные перспективы, пишет Гетманцев: