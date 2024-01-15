Акции Baidu рухнули на новости об использовании ее чат-бота военными КНР

Акции китайской технологической компании Baidu устремились вниз на фоне новости о том, что ее аналог чат-бота ChatGPT был использован в военной сфере. Это вызвало опасения потенциальных санкций против Baidu со стороны США, пишет Bloomberg.

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Падение акций

На минимуме бумаги обвалились на Гонконгской фондовой бирже на 12,02%, до 99,95 гонконгского доллара ($12,78). Это самое большое внутридневное падение котировок более чем за год.

Ранее в гонконгской газете South China Morning Post появилось сообщение, что на чат-боте Ernie от Baidu свою систему искусственного интеллекта протестировала исследовательская лаборатория Сил стратегической поддержки — так называется подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которое курирует вопросы, связанные, в том числе с кибервойнами.

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На следующий день Baidu опровергла информацию о своей аффилированности или партнерстве с этим исследовательским институтом. «Мы ничего не знаем об этом исследовательском проекте, и если наша LLM (большая языковая модель, которая используется в чат-боте) использовалась, то это была общедоступная онлайн-версия», — говорится в сообщении компании.

Впоследствии исследование, на которое ссылалась South China Morning Post, было удалено из сети. Сама газета изменила свою статью, убрав упоминание о «физической связи» между Ernie и исследовательским институтом китайских вооруженных сил.