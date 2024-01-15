В понедельник, 15 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют на 15 января: доллар на наличном рынке подешевел на 10 копеек
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Валютный рынок
В обменниках доллар прибавил 2 копейки в покупке и потерял 3 копейки в продаже. Курс евро в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже — на 1 копейку.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−39,00 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,75 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,82−38,87, евро — 42,53−42,69 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 37,86−37,92 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,48−41,53 грн/евро.
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