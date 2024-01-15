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15 января 2024, 10:44 Читати українською

Во Всемирном банке посчитали, что каждая пятая компания Украины столкнулась с разрушениями

20% украинского бизнеса напрямую столкнулись с разрушениями, в то время как 70% потеряли доходы. Об этом известно из отчета Всемирного банка, пишет Экономическая правда.

20% украинского бизнеса напрямую столкнулись с разрушениями, в то время как 70% потеряли доходы.
Фото: zn.ua

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Отчет Всемирного банка

Отчет банка построен на опросе и анализе открытых источников.

Как отмечается, падение доходов претерпели 70% опрошенных. В среднем доход предприятий упал вдвое по отношению к 2021 году.

В региональном разрезе больше всего пострадали восточные области, где доход упал втрое, в меньшей степени пострадал юг страны, где падения в среднем фиксируют на уровне 60%, в западных областях этот показатель составляет примерно 40%.

В результате боевых действий примерно 20% предприятий подверглись разрушениям. Как и в случае с доходами, наибольшие разрушения понесли восток страны, где примерно 47% предприятий встретились с разрушениями, в меньшей степени это касается южных областей, где показатель составляет 29%.

Читайте: Общая сумма прямого ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины в результате войны, превысила $150 млрд — KSE

Наиболее пострадавшей от военных действий является металлургия, потерявшая более 60% капитализации.

Всемирный банк также перечисляет перечень проблем, с которыми столкнулся украинский бизнес, кроме непосредственно уничтожения в результате войны:

  • проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов;
  • нарушение логистики из-за боевых действий и блокады;
  • падение спроса;
  • нехватка рабочих из-за мобилизации и выезда за границу;
  • нехватка финансов.

Читайте: Внутренний рынок упадет на 30%: как выжить бизнесу

Всемирный банк предсказывает украинской экономике незначительное восстановление после падения в более чем 30% за 2022 год. Рост ВВП в 5% за 2023 год связывают значительными расходами госбюджета.

Источник: Минфин
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