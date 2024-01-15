За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 370 980 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 января: 980 российских оккупантов, 14 танков и 4 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 370980 (+980) человек,
- танков — 6089 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 11322 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 8771 (+24) ед,
- РСЗО — 958 (+1) ед,
- средства ПВО — 650 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6865 (+4),
- крылатые ракеты — 1815 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11698 (+31) ед,
- специальная техника — 1356 (+3).
Источник: Минфин
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