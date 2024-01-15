Абанк и Mastercard запускают первую в этом году акцию!

Абанк вместе с платежной системой Mastercard анонсировали запуск новой акции «Согревайтесь подарками с Абанком и Mastercard».

Клиенты Абанка имеют возможность получить крутые призы:

в первую неделю акции будет разыграно 15 термосов Stanley;

во вторую — 15 мобильных батарей;

в третью — 15 термопотов Panasonic;

в четвертую — 5 зарядных станций EcoFlow.

Также каждый победитель получит в подарок свечу GRADUS DOBRA.

Каждый клиент Абанка имеет возможность получить подарки, которые пригодятся этой зимой, выполнив простые условия:

1. Добавить карту Mastercard в электронный кошелек Google/Apple Pay, если карта еще не добавлена.

2. В акционную неделю необходимо совершить 3 и более покупок от 300 грн.

3. В день розыгрыша каждая транзакция клиента за неделю примет участие в розыгрыше.

Чем больше покупок, тем больше шансов выиграть!

Просмотреть даты розыгрышей и подробные условия акции можно на сайте банка.

Акция начинается 15.01.2024 и продлится до 15.02.2024.

Розыгрыши призов будут проведены на официальной странице Instagram Абанка по результатам каждой недели.

Если вы еще не являетесь клиентом или держателем карты от Абанка, оформить ее можно за несколько минут в мобильном приложении ABank24.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.